"Сказочный лес" появится в центре столицы

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

На Манежной площади в преддверии Нового года появится "Сказочный лес", сообщила представитель департамента ЖКХ Виктория Боткова.

"Порядка 450 искусственных елей превратят эту часть города в настоящий сказочный лабиринт, также там будет более 500 декоративных элементов: домики, обитатели этого "сказочного леса" – животные, санки, лыжи, фонари, почтовые ящики. Каждое дерево будет украшено разнообразными игрушками", – приводит слова Ботковой Агентство "Москва".

Она добавила, что все работы завершат к 13 декабря.

Заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков ранее сообщил, что к 16 декабря в городе завершат работы по установке новогодних елей и монтажу праздничной иллюминации.

По его словам, праздничную атмосферу создадут в каждом округе столицы. Всего в городе установят более четырех тысяч световых и объемно-декоративных конструкций.

Кроме того, в районах города установят более 300 искусственных новогодних елей. Лубянскую площадь украсит самая высокая из них – высотой 30 метров. Праздничные конструкции и ели появятся на въездах в город и на транспортных узлах, в зонах особого городского значения, на пешеходных зонах, в народных и городских парках в центре и других административных округах столицы.

В парках и на площадях разместятся фотозоны и конструкции в виде крупных цифр "2020". Украсит город и 1,6 тысячи поздравительных плакатов. На медиафасадах зданий в центре столицы будут транслироваться праздничные видеоролики.

Ранее сообщалось, что сейчас город активно готовят к Новому году. Гирлянды, шары и праздничные инсталляции появятся на улицах, площадях и набережных. Уже украсили пространство у Киевского вокзала. Дизайнеров и студентов профильных вузов пригласили принять участие в оформлении города.

