"Яндекс" оценит платежеспособность россиян для банков – СМИ

Компания "Яндекс" запустила проект "Интернет-скоринг бюро" по оценке платежеспособности заемщиков для банков. Об этом сообщает ТАСС.

Партнерами технологической компании выступят "Объединенное кредитное бюро" (ОКБ) и Бюро кредитных историй "Эквифакс". Данные о клиентах, которые собирает "Яндекс", будут формировать скоринговый балл заемщика. За счет даже обезличенных данных банки смогут лучше оценивать своих потенциальных клиентов.

Система построена на совмещении данных БКИ о кредитах, запросах на кредиты, платежах человека и его кредитной нагрузке и статистических данных о пользователях со стороны "Яндекса", причем они агрегированны и обезличенны. Структуры, что важно, не получат прямой доступ к данным друг друга.

"Обезличенные данные обрабатываются алгоритмами автоматически и находятся исключительно в закрытом контуре "Яндекса". В аналитических моделях используется более 1000 разноплановых факторов. По итогам анализа партнер получает только одно число – результат оценки", – заявили в компании.

На данный момент продукт тестируют сразу несколько российских банков. Известно, что "Сбербанк" к инициативе не подключился.

Ранее сообщалось, что Банк России планирует ужесточить процедуру выдачи ипотеки для банков. Таким образом регулятор рассчитывает лишить кредитные организации стимула выдавать займы с высокой долговой нагрузкой и низким первоначальным взносом.

