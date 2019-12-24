Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Общество

12:45

"Яндекс" оценит платежеспособность россиян для банков – СМИ

экономика общество технологии

Компания "Яндекс" запустила проект "Интернет-скоринг бюро" по оценке платежеспособности заемщиков для банков. Об этом сообщает ТАСС.

Партнерами технологической компании выступят "Объединенное кредитное бюро" (ОКБ) и Бюро кредитных историй "Эквифакс". Данные о клиентах, которые собирает "Яндекс", будут формировать скоринговый балл заемщика. За счет даже обезличенных данных банки смогут лучше оценивать своих потенциальных клиентов.

Система построена на совмещении данных БКИ о кредитах, запросах на кредиты, платежах человека и его кредитной нагрузке и статистических данных о пользователях со стороны "Яндекса", причем они агрегированны и обезличенны. Структуры, что важно, не получат прямой доступ к данным друг друга.

"Обезличенные данные обрабатываются алгоритмами автоматически и находятся исключительно в закрытом контуре "Яндекса". В аналитических моделях используется более 1000 разноплановых факторов. По итогам анализа партнер получает только одно число – результат оценки", – заявили в компании.

На данный момент продукт тестируют сразу несколько российских банков. Известно, что "Сбербанк" к инициативе не подключился.

Ранее сообщалось, что Банк России планирует ужесточить процедуру выдачи ипотеки для банков. Таким образом регулятор рассчитывает лишить кредитные организации стимула выдавать займы с высокой долговой нагрузкой и низким первоначальным взносом.

Читайте также

© 2012 – 2019

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Следите за новостями:

Больше не показывать
Яндекс.Метрика