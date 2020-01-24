ЦБ лишил лицензии Нижневолжский коммерческий банк

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Центробанк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у Нижневолжского коммерческого банка. Об этом говорится в сообщении ЦБ.

Отмечается, что с сегодняшнего дня Нижневолжский коммерческий банк не сможет осуществлять банковскую деятельность.

По величине активов саратовская кредитная организация занимает 179-е место в банковской системе России.

Сообщается, что Нижневолжский банк регулярно занижал размер резервов на возможные потери по ссудным задолженностям, которые составляли свыше 65% портфеля финансовой организации.

Ранее ЦБ отозвал лицензию у московского "РАМ Банка". Поводом для такого решения стало сокрытие руководством банка реального финансового положения.