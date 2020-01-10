ЦБ РФ отозвал лицензию у московского "Нэклис-Банка"

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Центробанк отозвал лицензию у московского "Нэклис-Банка". Заниматься банковскими операциями кредитная организация не может с 10 января, говорится на сайте регулятора.

Такое решение принято в связи с тем, что "Нэклис-Банк" полностью утратил собственные средства из-за доформирования резервов по ряду активов. Также банк проводил операции, имеющие признаки вывода активов.

Организация нарушала федеральные законы, регулирующие банковскую деятельность, и нормативные акты ЦБ РФ, в связи с чем регулятор в течение последних 12 месяцев неоднократно применял к нему меры.

На 1 декабря 2019 года по величине активов банк занимал 249-е место в банковской системе РФ.

В ноябре Банк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у коммерческого Осколбанка, зарегистрированного в Старом Осколе. Банк занимал 332 место в банковской системе страны.

Причинами такого решения послужили допущенные банком нарушения в области противодействия легализации доходов, полученных преступным путем.

