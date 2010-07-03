ЦБ отозвал лицензию у ярославского Кредпромбанка

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Банк России отозвал лицензию у "Кредпромбанка", зарегистрированного в Ярославле. Банк занимал 344 место в банковской системе страны. Об этом сообщает ТАСС.

По данным финансового регулятора, банк нарушил российское законодательство в области противодействия легализации доходов, полученных преступным путем. Кредитная организация предоставляла в контролирующие органы недостоверные сведения по операциям, проводила сомнительные транзакции, связанные с выводом денег за рубеж и их обналичиванием.

"Кредпромбанк" был зарегистрирован в декабре 1990 года.

Ранее ЦБ решил ввести единую комиссию за переводы с карт. Если инициативу одобрят, размеры комиссии будет устанавливать банк. Тариф может варьироваться от 0% до, например, 0,2%, но станет единым для всех переводов. Центробанк и ФАС предлагали уравнять комиссии в 2018 году. В начале 2019-го сформировалась рабочая группа по этому вопросу, однако стороны не пришли к единому мнению.

