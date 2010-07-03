ЦБ отозвал лицензию у Осколбанка

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Банк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у коммерческого Осколбанка, зарегистрированного в Старом Осколе. Банк занимал 332 место в банковской системе страны. Об этом сообщает ТАСС.

Причинами такого решения послужили допущенные банком нарушения в области противодействия легализации доходов, полученных преступным путем. Указывается, что банк не выполнял операции, которые подлежали обязательному контролю. Осколбанк проводил сомнительные транзитные операции, нарушал банковское законодательство и нормативные акты ЦБ.

При этом организация являлась участником системы страхования вкладов.

Ранее ЦБ решил ввести единую комиссию за переводы с карт. Если инициативу одобрят, размеры комиссии будет устанавливать банк. Тариф может варьироваться, но станет единым для всех переводов. Центробанк и ФАС предлагали уравнять комиссии в 2018 году. В начале 2019 года сформировалась рабочая группа по этому вопросу, однако стороны не пришли к единому мнению.

