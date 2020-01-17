ЦБ отозвал лицензию у банка "Промышленно-финансовое сотрудничество"

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Центральный банк России отозвал лицензию у кредитной организации "Промышленно-финансовое сотрудничество", говорится в сообщении на сайте ЦБ.

По величине активов кредитная организация занимала 348-е место в банковской системе России.

В ноябре Банк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у коммерческого Осколбанка, зарегистрированного в Старом Осколе. Банк занимал 332-е место в банковской системе страны.

Причинами такого решения послужили допущенные банком нарушения в области противодействия легализации доходов, полученных преступным путем.

