В Госдуме оценили усиление контроля за операциями россиян с наличными

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Глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков заявил, что усиление контроля за операциями россиян с наличными свыше 600 тысяч рублей будет способствовать борьбе с коррупцией и другими незаконными операциями.

"Наличные – это сфера, которая чаще всего используется для коррупционных операций и прочих недобросовестных операций. Поэтому, очевидно, контроль за наличными более пристальный, чем за безналичными операциями", – цитирует Аксакова ТАСС.

Он отметил, что можно проконтролировать операции с наличными при снятии, при какой-то сделке, но дальше их след может потеряться, и наличные будут ходить вне банковской системы.

"Что касается 600 тысяч рублей, то эта цифра с самого начала действия закона у нас фигурировала в законодательных актах. Что-то было упущено при принятии закона в начале, поэтому решили расширить перечь операций с наличными, которые требуют контроля", – пояснил парламентарий.

Аксаков отметил, что информация о проведении операций с наличными свыше 600 тысяч рублей будет передаваться в Росфинмониторинг. Дальше служба будет принимать решение, передавать ли эту информацию правоохранительным органам или нет.

С 10 января 2021 года вступают в силу поправки в так называемый антиотмывочный закон – 115-ФЗ "О противодействии легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма". Поправки усиливают контроль за операциями россиян с наличными свыше 600 тысяч рублей.

Ранее правительство России внесло в Госдуму законопроект о введении обязательного контроля операций по иностранным банковским картам. Определять эти страны будет Росфинмониторинг.

Предполагается, что это позволит проводить анализ финансовых потоков для выявления схем финансирования терроризма и решения других задач, направленных на обеспечение безопасности РФ.