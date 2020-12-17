В Испании задержали 23 человека за отмывание денег "русской мафии"

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Национальная полиция Испании задержала 23 человека, которых подозревают в отмывании денег "русской мафии".

Как говорится в заявлении ведомства, это крупнейшая операция против "мафии с Востока Европы" за последние десять лет – "из-за высокого иерархического уровня задержанных".

Среди них восемь граждан России, двое украинцев, один гражданин Казахстана, гражданин Алжира, остальные испанцы, сообщили РИА Новости в полиции.

Отмечается, что они планировали контролировать ключевые секторы испанской экономики и проникнуть в государственные учреждения – при помощи юристов, чиновников, политиков, бизнесменов и хакеров.

Расследование длилось в 2013 году. Полиция установила, что "русская мафия" отмывала деньги преступных организаций из стран бывшего СССР, инвестируя в испанский бизнес – в первую очередь, в рестораны и недвижимость.

В ходе обысков в Аликанте, Мадриде, Таррагоне и на Ибице было изъято оружие, 300 тысяч евро наличными, 16 автомобилей, бриллианты и криптовалюта, также арестованы многочисленные банковские счета и активы.

В 2018 году испанский суд оправдал по делу "русской мафии" 17 человек, которые также подозревались в отмывании денег через покупку недвижимости в стране.