Законопроект об усилении контроля за картами иностранных банков внесли в Госдуму

Фото: ТАСС/Марат Абулхатин

Правительство России внесло в Госдуму законопроект о введении обязательного контроля операций по иностранным банковским картам. Определять эти страны будет Росфинмониторинг.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на документы Госдумы, предполагается, что это позволит проводить анализ финансовых потоков для выявления схем финансирования терроризма и решения других задач, направленных на обеспечение безопасности РФ.

Ранее сообщалось, что банки обяжут сообщать о снятии в России наличных с карт, выпущенных за границей, если страна-эмитент находится в зоне особого внимания.

Отмечалось, что у рядовых клиентов банков не будет доступа к этому перечню стран. Сейчас банки должны сообщать в Росфинмониторинг об операциях на сумму свыше 600 тысяч рублей и сделках с недвижимостью стоимостью более трех миллионов рублей.