В России усилили контроль за безналичными расчетами и оборотом наличных денег

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В России вступили в силу поправки в закон, касающийся контроля за оборотом наличных денег и безналичных расчетов, сообщает РИА Новости.

В частности, усиливается контроль за операциями с наличными на сумму от 600 тысяч рублей. Также вводится обязательный контроль за снятиями средств, начисленных на баланс мобильного телефона, а также за почтовыми переводами на сумму от 100 тысяч рублей.

Поправки также включают введение контроля за расчеты по сделкам с недвижимостью на сумму от 3 миллионов рублей. Данная мера вступит в силу в 2022 году.

Эксперты отмечают, что закон нацелен на борьбу с теми, кто уклоняется от налогов, а также с коррупционерами. В частности, начальник аналитического управления банка БКФ Максим Осадчий подчеркнул, что поправки появились из-за роста теневой экономики и очередного появления дефицита федерального бюджета.

В свою очередь партнер столичного адвокатского бюро "Щеглов и партнеры" Виктория Рыбалко сообщила, что нововведения сделают "крайне дорогим удовольствием" обналичивание денег при ведении "черной" и "серой" бухгалтерии. В то же время, по словам эксперта, поправки не коснутся "добросовестный бизнес".

Она добавила, что с помощью поправок также рухнут старые схемы риелторов для снижения налоговой нагрузки. Рыбалко отметила, что поправки также вынудят финансовые организации проверять денежные суммы в ячейках и направлять их в Росфинмониторинг. По ее словам, они должны будут делать это, если деньги из ячейки покупателя выдадут продавцу недвижимости по зарегистрированному договору купли-продажи недвижимости.

Ранее о перечне операций с денежными средствами, контроль за которыми будет усилен, рассказал председатель правления КПК "Обновление" Михаил Дорофеев. Он отмечал, что поправки призваны усложнить жизнь и повысить издержки для организаций, которые используют двойную бухгалтерию. Специалист подчеркнул, что регулирование распространится на иностранные фонды, партнерства и трасты.