Названы операции с деньгами, которые окажутся под контролем в 2021 году

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Перечень операций с денежными средствами, подпадающими под контроль финансовой разведки, будет расширен с 10 января 2021 года, рассказал председатель правления КПК "Обновление" Михаил Дорофеев.
Он пояснил, что в этот день вступят в силу поправки в "антиотмывочный" закон № 115-ФЗ, и отметил, что они не должны повлиять на функционирование добросовестных экономических агентов. По задумке поправки призваны усложнить жизнь и повысить издержки для организаций, использующих двойную бухгалтерию. Также регулирование распространится на иностранные фонды, партнерства и трасты.
"Таким образом власти страны сократят возможности для налоговых уклонистов обходить существующие нормы, уменьшить долю теневой экономики и повысить собираемость налогов, что актуально в условиях возросших госрасходов в ответ на удар пандемии COVID-19 на экономику", – приводит слова специалиста агентство "Прайм".
В частности, с января планируется организовать контроль за операциями по возврату неиспользованных авансов за услуги мобильной связи в размере от 100 тысяч рублей, за почтовыми переводами денежных средств на сумму от 100 тысяч рублей, за операциями по договорам лизинга и за любыми операциями с наличными свыше 600 тысяч рублей и ставками в азартных играх на сумму 600 тысяч рублей.
Кроме того, предполагается, что поправки расширят и перечень контролируемых сделок с недвижимостью суммой от 3 миллионов рублей, включая аренду, ипотеку и коммерческий наем жилья.
Дорофеев отметил, что банки и все другие организации, осуществляющие операции с финансами и другим имуществом, будут должны передавать информацию о транзакциях, превышающих указанные лимиты. Автоматической проверки каждого такого случая со стороны Росфинмониторинга ожидать не стоит, однако она не исключена, отметил финансист.
Ранее эксперт комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Андрей Свинцов назвал эффективный способ защитить свои банковские счета от злоумышленников. Он посоветовал иметь две-три банковские карты: одну – зарплатную, вторую – для резервных накоплений на крупные покупки, а на третью переводить денежные средства для покупок продуктов питания и небольших бытовых покупок.
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