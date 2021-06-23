Россия попала в пятерку главных торговых партнеров Евросоюза

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Россия попала в топ-5 стран, являющихся главными торговыми партнерами ЕС. Об этом сообщает газета "Известия" со ссылкой на данные статистического комитета ООН и Евростата.
В первой пятерке лидеров также Китай, Соединенные Штаты, Великобритания и Швейцария. Таким образом, экспорт из РФ в 27 стран Евросоюза за первые четыре месяца текущего года составил 48,2 миллиарда евро – это на 9,6% больше показателей прошлого года. Отмечается, что рост произошел за счет увеличения поставок российской продукции в Австрию, Францию, Литву, Германию, Чехию и другие страны.
Как отметил главный экономист Евразийского банка развития Евгений Винокуров, более половины экспорта РФ составили энергетические товары. В частности, нефть, природный газ, цемент, удобрения и металлы. По словам ведущего научного сотрудника Института Европы РАН Сергея Рогинко, также зафиксирован рост группы пищевых товаров.
В свою очередь в пресс-центре министерства экономического развития заявили, что возможен дальнейший рост экспорта продукции российского агропромышленного комплекса, мебели, облицовочных материалов, стекловолокна.
Ранее спецпредставитель президента РФ по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития Анатолий Чубайс заявлял, что экспорт водорода поможет России в будущем сохранить статус великой энергетической державы.
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