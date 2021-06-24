Лавров заявил, что РФ неизвестны детали предложения по проведению саммита Россия – ЕС

Фото: ТАСС/пресс-служба МИД РФ

Российская сторона пока не была посвящена в организационные детали и возможную повестку саммита Россия – ЕС, который предложили провести Германия и Франция. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главу МИД РФ Сергея Лаврова.

"Мы, конечно, слышали о предложении Франции и Германии провести саммит Россия – ЕС. Других деталей мы не знаем. О чем идет речь, какая будет повестка саммита? Как мы не знаем и того, согласны ли с этим все остальные члены ЕС", – сказал он.

Лавров подчеркнул, что европейская сторона должна прояснить все подробности возможной встречи

Ранее канцлер Германии Ангела Меркель предложила пригласить Владимира Путина на саммит с участием ЕС. Президент Франции Эммануэль Макрон данную инициативу поддержал. Это предложение было озвучено в рамках совместного заявления Берлина и Парижа в поддержку разработки новой стратегии Евросоюза по более тесному взаимодействию с Россией.