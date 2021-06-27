Экс-глава МИД Украины предрек Евросоюзу проблемы из-за предложения Меркель о Путине

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Евросоюз ожидают серьезные проблемы, если он примет предложение канцлера ФРГ Ангелы Меркель о проведении саммита ЕС с участием президента России, заявил экс-глава украинского МИД Павел Климкин.

Об этом сообщает РИА Новости. В то же время он отметил, что инициатива Меркель нормализует отношения с Москвой, но встреча должна пройти не под эгидой ЕС, поскольку в официальных документах союза говорится об обратном.

Климкин также заявил, что считает необходимыми прошедшие переговоры Владимира Путина с президентом США Джо Байденом, поскольку главы государств обсудили "критические вопросы".

Ранее канцлер Германии Ангела Меркель в рамках совместного заявления Берлина и Парижа в поддержку разработки новой стратегии Евросоюза по более тесному взаимодействию с Россией предложила пригласить Владимира Путина на саммит с участием ЕС. Инициативу поддержал президент Франции Эммануэль Макрон.

Позднее выяснилось, что лидерам стран Евросоюза не удалось достичь договоренности относительно этого вопроса. В свою очередь пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле к такому решению отнеслись с сожалением.