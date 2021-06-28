На мировой арене Запад пытается "действовать по понятиям" – глава МИД РФ

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Применяя свои правила на международной арене, страны Запада показывают, что они стремятся "действовать по понятиям".

Об этом заявил глава российского МИД Сергей Лавров в своей статье, опубликованной в понедельник, 28 июня, в газете "Коммерсант" и журнале "Россия в глобальной политике".

"Прелесть западных "правил" – именно в отсутствии конкретики: как только кто-то поступает вопреки воле Запада, тот мгновенно голословно заявляет о "нарушении правил" <...>. То есть чем меньше конкретики, тем больше развязаны руки для произвола в интересах сдерживания конкурентов нечистоплотными методами. В России "лихих" 1990-х это называлось "действовать по понятиям", – отмечается в статье.

Он также подчеркнул, что западные государства боятся вести открытый диалог с теми, кто представляет другие ценности и убеждения. По словам Лаврова, такой подход "откровенно чужд идеалам свободы", а достижение договоренностей на на универсальных площадках делает их надежными, объективно проверяемыми и устойчивыми.

"Осознание этого непреложного факта с трудом пробивает себе дорогу в западных элитах, обуреваемых комплексом исключительности", – подчеркнул министр.

Лавров также подчеркнул, что в международных делах Россия остается открытой и честной для диалога с теми, кто заинтересован в поиске баланса интересов и вне зависимости от угроз и чужих амбиций продолжит проводить независимый внешнеполитический курс.

"Конфронтация <...> – не наш выбор. <...> Всегда остаемся открытыми для честного диалога со всеми, кто проявляет встречную готовность к поиску баланса интересов - на прочной, незыблемой основе международного права", – заключил глава МИД России.

Лавров уже неоднократно подчеркивал, что санкции и ультиматумы не являются эффективным способом взаимодействия с Москвой, а готовность РФ к диалогу с другими странами нельзя воспринимать за слабость.