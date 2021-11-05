Суд в США освободил россиянина Данченко из-под стражи

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Суд в США принял решение освободить из-под стражи россиянина Игоря Данченко. Об этом пишет РИА Новости.

Уточняется, что россиянину был назначен залог и другие ограничительные условия на время рассмотрения обвинений. Данченко вменяют дачу ложных показаний ФБР о якобы связи экс-главы США Дональда Трампа с Россией.

Во время выхода из здания суда Данченко отказался отвечать на вопросы журналистов.

Ранее российского программиста и хакера Алексея Буркова, осужденного в США и обвиняемого в России, депортировали из Штатов в РФ. Ему вменяли причастность к изготовлению и сбыту поддельных банковских карт и торговле конфиденциальными данными клиентов кредитно-финансовых учреждений, а также создание вредоносного ПО.