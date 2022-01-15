Суд в Москве арестовал еще двух хакеров группировки REvil

Фото: телеграм-канал "Московские суды общей юрисдикции"

Тверской районный суд Москвы отправил под арест еще двух участников хакерской группировки REvil, которая известна атаками на ряд зарубежных предприятия, в том числе мясоперерабатывающую компанию JBS. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда.

"Тверским районным судом города Москвы 15 января 2022 года избрана мера пресечения в виде заключения под стражу в отношении Руслана Хансвярова", – сказали в пресс-службе.

До этого аналогичное решение было принято в отношении Михаила Головачука. Хакерам вменяется часть 2 статьи 187 "Неправомерный оборот средств платежей". Они пробудут под стражей до 13 марта текущего года.

Накануне под стражу были отправлены Роман Муромский и Андрей Бессонов, которые проходят по той же статье.

Сообщалось, что участники REvil были объявлены в розыск по запросу американских властей. В ходе обысков сотрудники ФСБ изъяли у членов преступного сообщества больше 426 миллионов рублей, 600 тысяч долларов и 500 тысяч евро, компьютеры, криптокошельки и дорогостоящие автомобилей.

По версии следствия, хакеры похищали у иностранцев деньги посредством вредоносного ПО, которые затем тратили на дорогостоящие покупки.

