Власти США поприветствовали арест в России хакеров из группировки REvil

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В США позитивно воспринимают действия властей России, направленные на борьбу с хакерскими группировками на своей территории. Такое заявление сделал высокопоставленный представитель американской администрации, пишет РИА Новости.

"Мы приветствуем сообщения о том, что Кремль предпринимает шаги в правоохранительной сфере для борьбы с вредоносной деятельностью, исходящей с <..> территории (России. – Прим. ред.), – подчеркнул представитель.

Он также отметил, что один из задержанных может быть причастен к атаке на трубопроводную компанию Colonial Pipeline.

"Мы ожидаем, что злоумышленники предстанут перед правосудием не только за свои предыдущие преступления, но и ради предотвращения будущих", – добавили в администрации.

Накануне в ФСБ сообщили, что оперативникам удалось установить и найти всех участников REvil, а также доказать их причастность к хищению денег у иностранцев посредством вредоносного ПО. Уточнялось, что основанием для розыска стал запрос компетентных органов США.

Ранее крупное вторжение хакеров было осуществлено на системы трубопроводного оператора США Colonial Pipeline через программное обеспечение фирмы SolarWinds. По мнению американских властей, злоумышленники хотели нарушить работу правительственных учреждений.

Позднее американские СМИ сообщили, что кибератаку на трубопроводную компанию Colonial Pipeline провела якобы группировка из РФ. В ответ в Кремле заявили, что Россия не причастна к хакерской атакe.