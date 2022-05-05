Советник офиса Зеленского пригрозил контрнаступлением украинских сил в июле

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Советник офиса Владимира Зеленского Алексей Арестович заявил о возможном контрнаступлении украинских войск в начале июля, если они получат большое количество западного оружия.
Он подчеркнул, что этого оружия хватит на несколько бригад, полностью перевооруженных, обученных и согласованных.
"По срокам это, скорее всего, будет конец июня – начало июля. Первые орудия, которые смогут останавливать врага, придут в конце мая – начале июня, а чтобы наступать – не ранее второй половины июня", – сказал Арестович в эфире телеканала "Украина 24".
Ранее Джо Байден заявил, что США выделят Украине военную помощь на общую сумму 800 миллионов долларов. По его словам, средства пойдут на усиление возможностей Киева вести бои на востоке страны.
Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.
США передадут Украине оружие на 20 млрд долларов
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