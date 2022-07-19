55 россиян подпали под новые санкции ЕС – МИД Франции

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Под новые санкции Евросоюза против России подпали 55 человек. Об этом сообщила глава МИД Франции Катрин Колонна.

Она напомнила, что накануне прошла встреча глав МИД стран ЕС, на которой ввели запрет на импорт золота из России.

Кроме того, были усилены индивидуальные санкции против некоторых лиц. При этом конкретные имена Колонна не озвучила, передает РИА Новости.

Ранее министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто заявил, что новые санкции Евросоюза в отношении России коснутся 48 человек, среди которых вице-премьер РФ, региональные политики. В санкционный список также включены 9 организаций.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.



О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

