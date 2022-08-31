Россия обеспечена газом на 100 лет вперед – Миллер

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Россия обеспечена газом на 100 лет вперед, заявил председатель правления "Газпрома" Алексей Миллер на селекторном совещании, посвященном Дню работника нефтяной и газовой промышленности.

"Особенно важно отметить, что потребители на внутреннем рынке имеют прекрасные возможности с оптимизмом смотреть в газовое будущее страны. Почему? Потому что мы с вами обеспечены запасами на 100 лет вперед. И мы знаем, что некоторые месторождения у нас по проектам разработки будут работать и давать газ стране за 2120 год", – приводит ТАСС его слова.

Предправления компании подчеркнул готовность "Газпрома" к осенне-зимнему периоду. Задача по оперативному запасу газа в настоящее время выполнена на 92%.

"А на начало периода отбора газа из подземных хранилищ мы с вами будем иметь очередной рекорд по потенциальному суточному отбору газа из подземок", – подчеркнул Миллер.

Уточняется, что резерв активного газа к зиме в текущем сезоне должен составлять 72,662 миллиарда кубических метров, а производительность хранилищ выйдет на новый максимум в 852,4 миллиона кубических метров в день.

Ранее "Газпром" спрогнозировал цену на газ в Европе выше 4 000 долларов за кубометр зимой.

При этом Ассоциация операторов газовой инфраструктуры отмечала, что на 14 августа запасы в европейских подземных хранилищах были восполнены на 48,6 миллиарда кубометров, а в целом ПХГ заполнены на 74,73%.

