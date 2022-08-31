Города Нидерландов попросили отсрочить санкции против России – СМИ

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Несколько городских советов в Нидерландах призвали правительство страны временно освободить их от соблюдения санкций Евросоюза против России. Об этом сообщает портал Euractriv.
Отмечается, что это связано с трудностями при поиске альтернатив российским энергоносителям. Согласно ограничительным мерам, введенным ЕС против РФ, европейские правительства и другие государственные органы должны прекратить действующие контракты с российскими компаниями до 10 октября.
По словам сопредставителя министра по вопросам климата и энергетики Нидерландов Роба Йеттена Питера тен Брюггенкате, в настоящее время на рассмотрении находятся запросы от восьми городских советов с просьбой исключить их из санкций. Он отметил, что власти, вероятнее всего, одобрят данные запросы, но при соблюдении ряда условий.
"Высокие цены на энергоносители означают, что новые контракты, скорее всего, будут более дорогими", – сказал чиновник.
Ранее сообщалось, что о временном освобождении от ограничительных мер Евросоюза против России попросил нидерландский город Гаага, власти которого уже второй месяц безуспешно пытаются найти замену поставкам газа от "Газпрома".
Западные страны усилили санкционное давление на Россию после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.
Остановка электростанций может усугубить энергокризис в Европе
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