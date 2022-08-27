Болгария отказалась обсуждать с "Газпромом" новое соглашение

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Болгария не будет обсуждать с "Газпромом" новое соглашение, а ограничится переговорами в рамках действующего соглашения. Об этом заявил вице-премьер по экономической политике технического правительства страны Христо Алексиев.

В правительстве отметили, что представители Еврокомиссии ознакомились с подходом технического правительства по обеспечению поставок газа. В кабмине добавили, что долгосрочный план предусматривает объявление международных торгов по поставкам сжиженного газа.

"Предполагается, что техническое правительство даст старт процедуре, но решение о заключении подобного соглашения будет принято новым выбранным правительством. Болгария подтвердила и интерес своего участия в механизме совместного приобретения энергоносителей, которые будут созданы в рамках Энергетической платформы ЕС", – приводит сообщение ТАСС.

Ранее сообщалось, что Болгария планирует возобновить переговоры с "Газпромом" по поводу поставок энергоносителей. Журналисты поинтересовались у министра энергетики технического правительства страны Росена Христова, как он смотрит на то, что деньги от продажи газа Россия будет тратить на финансирование спецоперации на Украине.

