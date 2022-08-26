В Госдуме оценили планы Болгарии возобновить переговоры о поставках газа

Фото: Москва 24/Игорь Иванко
Член комитета Госдумы по энергетике Борис Гладких прокомментировал заявление Болгарии о планах возобновить переговоры с российским "Газпромом" по поставкам газа. Об этом сообщает RT.
"В первую очередь хочу отметить, что не только Болгария, но и ряд других стран ЕС, которые присоединились к санкционной политике против России, понимают, что эту зиму им без российских энергоресурсов эффективно пройти не получится", – сказал Гладких.
Он пояснил, что также проблемы могут возникнуть с финансированием производства товаров и коммунальных услуг.
Гладких выразил мнение, что Евросоюз оказался в ситуации, когда по своей глупости навлек на себя недовольство своих граждан и бизнесменов из-за санкционной политики в отношении России.
Ранее министр энергетики Болгарии Росен Христов заявил о планах возобновить переговоры с "Газпромом" по поводу поставок энергоносителей. Отвечая на вопрос журналистов о том, как он смотрит на то, что деньги от продажи газа Россия будет тратить на финансирование спецоперации на Украине, Христов заявил, что российское топливо сегодня и так покупается, но через третьи лица и дороже.
23 марта этого года Владимир Путин заявил, что Россия будет принимать оплату по газовым контрактам с недружественными странами, в число которых входит и Болгария, только в рублях.
Спустя несколько дней "Газпром" приостановил поставки газа болгарской компании "Булгаргаз" до их оплаты в соответствии с новым порядком.
В конце июля посол РФ Элеонора Митрофанова напомнила, что договор Болгарии с "Газпромом" действует до конца года, поэтому поставки могут быть возобновлены, как только София решит платить по схеме, по которой требует Москва.
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