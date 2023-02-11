Глава Минобороны Словакии предложил поставить истребители Киеву

Фото: РИА Новости/Павел Львов

В Минобороны Словакии выступили за передачу Киеву истребителей МиГ-29. Об этом заявил глава оборонного ведомства страны Ярослав Надь, сообщает Reuters.

По словам министра обороны, Словакия на данный момент уже не использует данные истребители.

"Мы можем либо продать истребители МиГ-29, либо поставить их Украине, где они действительно могут помочь", – заявил Надь.

При этом он уточнил, что окончательное решение по этому вопросу еще не принято.

Ранее в Словакии пообещали сделать "все возможное" для передачи истребителей МиГ-29 на Украину. С таким заявлением выступил премьер Словакии Эдуард Хегер.

До этого президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что в ближайшие недели Париж не передаст Киеву истребители. Макрон сказал, что истребители не являются приоритетом для украинской армии и подчеркнул, что боевые самолеты в ближайшие недели "ни при каких обстоятельствах" не будут поставлены на Украину.

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