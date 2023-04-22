РФ вышлет свыше 30 дипломатов ФРГ – СМИ

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Россия решила выслать 34 дипломатов ФРГ, пишет газета Bild со ссылкой на собственные источники.

По данным издания, в настоящее время в Москве работают примерно 90 немецких дипломатов.

До этого официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Москва вышлет более 20 немецких дипломатов в ответ на действия ФРГ. В СМИ уточнили, что немецкое министерство иностранных дел ознакомлено с решением России.

Действия российского ведомства стали ответом на высылку послов РФ из Германии. По мнению МИД РФ, подобным образом Берлин проводит курс на разрушение двусторонних отношений между государствами.

Накануне сообщалось, что власти Германии находятся в контакте с российской стороной по вопросам, касающимся штатов посольств двух стран.

