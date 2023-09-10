Посольство РФ рекомендовало гражданам воздержаться от поездок в Финляндию на автомобилях

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Российское посольство в Хельсинки рекомендует гражданам РФ воздержаться от поездок в Финляндию на автомобилях с российскими номерами. Об этом говорится в официальном телеграм-канале российской дипмиссии.

Сообщается, что это связано с новым запретом Еврокомиссии от 8 сентября, согласно которому из России в Евросоюз нельзя вывозить некоторые товары. Это касается и автомобилей с общим числом мест менее десяти.

"В соответствии с разъяснениями Еврокомиссии от 8 сентября запрещается ввоз из России в Евросоюз товаров, перечисленных в приложении XXI к директиве ЕС №833/2014 независимо от цели их использования и срока пребывания на территории ЕС", – говорится в сообщении посольства.

Ранее Еврокомиссия подтвердила интерпретацию санкционного законодательства по отношению к Российской Федерации, в рамках которого въезд в страны Евросоюза на личных автомобилях, зарегистрированных в РФ, считается запрещенным импортом. Под таможенный код 8703 попадают все легковые автомобили или транспортные средства для перевозки менее чем десяти человек.

Отмечается также, что таможенники могут не пропустить в страны ЕС косметику, чемоданы, ноутбуки, мобильные телефоны, а также изделия из кожи и меха, полудрагоценные и драгоценные камни, туалетную бумагу, шампуни, зубные пасты и фотокамеры.