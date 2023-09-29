Норвегия с 3 октября запретит въезд машин с номерами РФ

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Власти Норвегии приняли решение ввести с 3 октября запрет на въезд на территорию страны автомобилей с российскими номерами. Об этом говорится в заявлении на сайте МИД королевства.

"Финляндия, Эстония, Латвия, Литва и Польша <...> больше не разрешают пересекать границу ЕС автомобилям с российскими номерами, за некоторыми исключениями. В настоящее время аналогичные меры вводит Норвегия", – говорится в сообщении.

Отмечается, что вводимое ограничение запрещает в том числе транзит. При этом оно распространяется только на автомобили с девятью и менее посадочными местами, то есть проезд более крупных машин, например микроавтобусов, допускается.

Также запрет не касается автомобилей граждан Норвегии, постоянно проживающих в РФ, дипломатического транспорта и машин, принадлежащих международным организациям.

10 сентября в ЕС подтвердили интерпретацию санкционного законодательства в отношении РФ, согласно которой въезд россиян в страны Союза на личных автомобилях может считаться запрещенным импортом.

На фоне возникшего резонанса Еврокомиссия скорректировала свое пояснение и призвала национальные органы стран Евросоюза оценивать каждый конкретный случай отдельно.

Между тем уже 12 сентября запреты на въезд автомобилей с российскими номерами начали вводить страны Прибалтики. Сначала это сделали власти Литвы, а затем и Латвии. 13 сентября к ним присоединилась Эстония.



Норвегия планирует запретить въезд автомобилей с российскими номерами – СМИ