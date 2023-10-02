Болгария запретит въезд в страну на автомобилях с российскими номерами

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До конца понедельника, 2 октября, в Болгарии начнет действовать запрет на въезд в страну на автомобилях с российскими номерами. Об этом сообщил глава болгарской пограничной полиции Антон Златанов.

"Мы очень активно работали с четверга до вчерашнего дня. Я уверен, что к концу дня (понедельника) на территории Болгарии начнет действовать запрет на въезд российских автомобилей", – сказал он в эфире Болгарского национального телевидения.

Запрет распространится не только на легковые, но и на грузовые автомобили.

При этом на вопрос о том, сколько машин с российскими номерами ежемесячно въезжают в Болгарию, Златанов не смог ответить, но добавил, что "не так много".

С 3 октября въезд на машинах с российскими номерами будет запрещен в Норвегию. Ограничение также распространится на транзит. Ранее такое же решение приняли Финляндия, Эстония, Латвия, Литва и Польша.

