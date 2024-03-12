В Эстонии начнут штрафовать владельцев автомобилей с российскими номерами с 13 марта

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Власти Эстонии потребовали владельцев автомобилей с российскими номерами пройти процедуру перерегистрации транспортных средств до 13 марта. В случае отказа им может грозить штраф, сообщает ERR.

В сентябре 2023 года Эстония запретила въезд автомобилей с российскими номерами на свою территорию. Это было сделано на основании санкций, введенных Евросоюзом против России.

"Для перерегистрации требовался шестимесячный переходный период", – пояснил майор полиции Андрес Кирсинг.

В случае отказа от перерегистрации сотрудники полиции вправе выписать владельцам авто с российскими номерами штраф в размере до 400 евро.

После решения Эстонии по ее примеру последовали Польша, Норвегия, Болгария, Латвия, Литва и другие страны. Сейчас автомобили с российскими номерами не допускаются к въезду в указанные страны на границе.



Польша запретила автомобилям с российскими номерами въезжать в страну