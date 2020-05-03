Жители Красногорска на балконах поют песни военных лет

Жители Красногорска на балконах поют песни военных лет, передает телеканал Москва 24.

Местные жители решили на самоизоляции вместе со своими соседями вспомнить родственников-участников Великой Отечественной войны. Помимо военных песен, на балконах весят праздничные плакаты и портреты прадедов.

Жители рассказали, что устраивают подобные акции уже не в первый раз. К примеру, ранее они уже благодарили российских врачей, которые лечат пациентов с коронавирусом.

"Были флешмобы, когда жители кричали с балконов "Спасибо" врачам, медикам и остальным службам. Была акция "караоке". И теперь, конечно же, мы не смогли обойти стороной День Победы", – рассказал один из жителей дома.

Мероприятия в честь Дня Победы, включая парад на Красной площади, были перенесены из-за распространения коронавируса. Владимир Путин заявил, что парад и шествие "Бессмертного полка" обязательно состоятся в этом году, а пока шествие 9 Мая пройдет онлайн.

28 апреля в России стартовала акция памяти "Георгиевская ленточка". Для проекта 2020 год юбилейный – флешмоб проводят уже 15 лет. Тем, кто хочет присоединиться к флешмобу, предложили сделать фотографии с символом Победы и выложить в социальные сети с рассказом о том, почему акция важна для них.

За прошедшие годы волонтеры раздали десятки миллионов лент более чем в 90 странах мира. Символ Победы передавали даже в самые необычные уголки мира – на вершины гор, под воду и даже в космос. Памятные знаки сейчас передают пожилым людям, ветеранам, социальным работникам, врачам и сотрудникам силовых структур.