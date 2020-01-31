Илон Маск выпустил дебютный танцевальный трек

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Первая музыкальная композиция Илона Маска была опубликована в Сети. Трек записан в стиле электронной танцевальной музыки (EDM), сообщает "Газета.ру".

Сообщается, что трек называется Don't Doubt ur Vibe ("Не сомневайся в своих ощущениях"). Основатель Tesla рассказал, что он написал слова для песни, а также самостоятельно исполнил ее.

Ранее сообщалось, что Маск выпустил рэп-сингл о горилле Харамбе, убитой сотрудниками зоопарка американского города Цинцинатти. Музыкальная композиция получила название RIP Harambe. В треке предприниматель, голос которого был изменен, обращается в поддержку гориллы.

Кроме того, на китайском заводе, где проходило мероприятие, посвященное внедорожнику Model Y, он исполнил зажигательный танец.