Илон Маск записал рэп-сингл об убитой горилле

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Основатель компании Tesla Илон Маск выпустил рэп-сингл о горилле Харамбе, убитой сотрудниками зоопарка американского города Цинцинатти. Об этом сообщает "Комсомольская правда".

Музыкальная композиция получила название RIP Harambe. В треке предприниматель, голос которого был изменен, обращается в поддержку гориллы.

Речь идет об инциденте, который произошел в мае 2016 года. Тогда в клетку к животному попал трехлетний мальчик, горилла около 10 минут носила его на руках. К счастью, в тот момент никто не пострадал, однако сотрудники зоопарка посчитали нужным избавиться от Харамбе.

Видео:Youtube/LightningSound