Илон Маск исполнил танец на заводе в Китае

Глава компаний SpaceX и Tesla Илон Маск станцевал на заводе в Китае. Об этом сообщает "Газета.ру".

Отмечается, что Маск исполнил танец будучи на презентации электромобилей. Так, на заводе проходило мероприятие, посвященное внедорожнику Model Y.

Скорее всего танец явился импровизацией от переизбытка чувств. Глава Tesla скидывает пиджак, после чего начинает размахивать руками.

Также сообщается, что производство транспортных средств на китайском заводе позволит нарастить Tesla выпуск автомобилей со 150 тысяч до 250 тысяч автомобилей в год.

Ранее глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин назвал заслуги Илона Маска преувеличенными. Он отметил, что скептически высказывался не по поводу деятельности Маска, а по поводу ребячьего восторга этих сект "Свидетелей Илоновы".