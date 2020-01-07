Илон Маск исполнил танец на заводе в Китае

Глава компаний SpaceX и Tesla Илон Маск станцевал на заводе в Китае. Об этом сообщает "Газета.ру".
Отмечается, что Маск исполнил танец будучи на презентации электромобилей. Так, на заводе проходило мероприятие, посвященное внедорожнику Model Y.
Скорее всего танец явился импровизацией от переизбытка чувств. Глава Tesla скидывает пиджак, после чего начинает размахивать руками.
Также сообщается, что производство транспортных средств на китайском заводе позволит нарастить Tesla выпуск автомобилей со 150 тысяч до 250 тысяч автомобилей в год.
Ранее глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин назвал заслуги Илона Маска преувеличенными. Он отметил, что скептически высказывался не по поводу деятельности Маска, а по поводу ребячьего восторга этих сект "Свидетелей Илоновы".
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.