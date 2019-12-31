Рогозин назвал заслуги Илона Маска преувеличенными

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Глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин в эфире телеканала Россия 24 отметил, что относится к заслугам Илона Маска (SpaceX) и Джеффа Безоса (Blue Origin) с уважением.

"Я скептически высказывался не по поводу деятельности Маска или Безоса, а по поводу ребячьего восторга, этих сект "Свидетелей Илоновых", – сказал он.

По словам Рогозина, такие люди преувеличивают заслуги западных конкурентов "Роскосмоса". При этом российская космонавтика "ничем не хуже, в некоторых вещах даже лучше".

Он добавил, что возвращение ступеней ракет выглядит эффектно, но СССР несколько десятилетий назад в автоматическом режиме вернул из космоса "Буран".

Ранее Рогозин заявил, что РФ вернется к переговорам с США по проекту американской окололунной станции Gateway. Глава "Роскосмоса" отметил, что российская сторона нацелена на поиск принципов, которые "работают при принятии сложных решений".