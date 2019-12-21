Ракету "Протон-М" с метеоспутником доставили на стартовый комплекс Байконура

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Ракету-носитель Протон-М с метеорологическим спутником Электро-Л номер 3, вывезли на стартовый комплекс космодрома Байконур, сообщает пресс-служба Роскосмоса.

Ракету космического назначения доставили на стартовый комплекс площадки номер 81 космодрома и установили на пусковую установку. Сделали это утром 21 декабря, как того и требовал график работ.

24 декабря в 15:03 спутник предстоит отправить на орбиту.

"Протон-М" – трехступенчатая ракета-носитель тяжелого класса. Предназначена для выведения в космос различных космических аппаратов, в том числе межпланетных автоматических станций, навигационных, военных, коммерческих спутников.

Ранее сообщалось, что в 2024 году ракеты тяжелого класса "Ангара" заменят носители "Протон".

В "Роскосмосе" отметили, что серийное производство ракет-носителей "Ангара" начнется в 2023 году. В настоящее время готовится возобновление летных испытаний этой ракеты.