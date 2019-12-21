Маск пожелал не долетевшему до МКС кораблю Starliner удачной посадки

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Глава SpaceX Илон Маск пожелал специалистам NASA и корпорации Boeing успешно осуществить посадку космического корабля Starliner. Об этом он написал в Twitter.

"Орбита – это трудно. С пожеланиями наилучшей посадки и быстрой подготовки к следующей миссии", – написал бизнесмен.

Проект американских космических кораблей по доставке экипажей на МКС

Starliner запустили с авиабазы на мысе Канаверал (штат Флорида). При этом экипажа на борту нет, только антропоморфный манекен Роузи и около 270 килограммов груза для МКС. Доставить груз аппарат должен был в беспилотном режиме с помощью ракеты-носителя Atlas V.

Из-за технических неполадок запланированную стыковку корабля с орбитальным комплексом отменили. Возвращение Starliner на Землю должно произойти в течение примерно двух суток.

В России, а именно в Москве, теме освоения космоса планируют посвятить новогодние гуляния. В связи с этим в столице готовят две программы: "Москва. Мечты о космосе" и "Москва. Время первых". На 2020 год придется сразу несколько крупных годовщин в этой сфере.

