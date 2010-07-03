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Город

16:03

Космонавты расскажут об Алексее Леонове на ВДНХ

город

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Встреча, посвященная космонавту Алексею Леонову, пройдет 29 ноября в центре "Космонавтика и авиация" на ВДНХ. Об этом сообщает пресс-служба Выставки.

Мероприятие пройдет в формате открытой встречи. Гостями встречи станут летчики-космонавты Анатолий Соловьев, установивший рекорд по количеству выходов в открытый космос, и Геннадий Падалка – рекордсмен по суммарной продолжительности нахождения в космосе. Они расскажут о специфике выходов в открытый космос и международных пилотируемых программ, командиром первой из которых был Леонов.

Отмечается, что запись урока будет доступна на YouTube-канале "Роскосмоса", а также на сайте центра "Космонавтика и авиация".

Легендарный космонавт Алексей Леонов умер на 86-м году жизни. По данным СМИ, в последнее время дважды Герой Советского Союза тяжело болел. Леонов стал первым человеком в мире, вышедшим в открытый космос. Это случилось в марте 1965 года. Тогда эксперимент чуть не закончился трагедией: в безвоздушном пространстве несовершенный тогда скафандр раздулся из-за разницы давлений, и космонавт с трудом смог попасть обратно на корабль.

Он еще один раз летал на орбиту, а после занял пост заместителя начальника Центра подготовки космонавтов, где проработал более 20 лет. Леонов также получил признание как художник, его картины на тему космоса широко выставляются и публикуются.

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