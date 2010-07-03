В Подмосковье простились с Алексеем Леоновым

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
С космонавтом Алексеем Леоновым простились на Мытищинском мемориальном кладбище, передает телеканал Москва 24.
Гроб с телом космонавта доставили к месту захоронения в сопровождении военного караула и под звуки военного оркестра. На церемонию прощания пришли министр обороны России Сергей Шойгу, губернатор Московской области Андрей Воробьев, зампред Госдумы Ирина Яровая, родственники, друзья и коллеги космонавта.
После церемонии прошло отпевание Леонова. Траурные венки в память о космонавте прислали семья Кобзона, Европейское космическое агентство, партия "Единая Россия", Академия российского телевидения, депутаты Мосгордумы, авиационные спасатели, посол КНР в России и Московский музей Сергея Есенина.
Народный артист РФ Михаил Турецкий вместе с хором исполнил песню на стихи Роберта Рождественского "Я возьму этот большой мир".
Прощание с Алексеем Леоновым на Мытищинском мемориальном кладбище
Леонов скончался 11 октября в возрасте 85 лет. Он умер в Главном военном госпитале после продолжительной болезни.
Алексей Леонов родился 30 мая 1934 года. Он первым в истории вышел в открытый космос. Это было в 1965 году. За пределами корабля он находился больше 12 минут. А при возвращении на корабль Леонов столкнулся с непредвиденными сложностями – его скафандр раздулся, и попасть на борт было невозможно. Пришлось стравливать давление и влезать в люк головой вперед, а не ногами, как требовали правила.
Леонов мог бы стать и первым человеком на Луне, он был в числе космонавтов, которые готовились к высадке на поверхность спутника Земли. Но "лунную" гонку выиграли Соединенные Штаты.
Алексей Архипович дважды Герой Советского Союза. В мае 2019 Владимир Путин наградил его орденом "За заслуги перед Отечеством" первой степени. Имя Леонова носит один из кратеров на обратной стороне Луны. Также в его честь названы несколько российских школ и планетарий Казанского Федерального Университета. Совместно с художником-фантастом Алексей Леонов создал несколько почтовых марок, посвященных космосу.
Коллеги выразили дань уважения Алексею Леонову и вспомнили, каким он был при жизни
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