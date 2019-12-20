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В мире

16:05

NASA и Boeing сообщили о нештатном выведении на орбиту корабля

наука технологии за рубежом

Фото: ТАСС/Terry Renna/АР

NASA и Boeing объявили о нештатном выведении на орбиту новейшего корабля Starliner. Об этом сообщает РИА Новости.

"У нас нештатный вывод на орбиту. Мы оцениваем ситуацию и оцениваем дальнейшие шаги", – сообщил ведущий трансляции на сайте NASA.

Последнюю разработку отправили на испытательный полет к Международной космической станции (МКС). При этом экипажа на борту нет, только антропоморфный манекен Роузи и около 270 килограммов груза для МКС.

Starliner стартовал с космодрома на мысе Канаверал в 06:36 по местному времени на ракете-носителе Atlas V. Запуск прошел в штатном режиме, через 15 минут корабль отделился от несущей ступени, однако в назначенный момент не включились самостоятельные двигатели "Старлайнера".

На данный момент корабль, как сообщают в NASA, находится на стабильной орбите. За его функционирование отвечают солнечные батареи.

В России, а именно в Москве, теме освоения космоса планируют посвятить новогодние гуляния. В связи с этим в столице готовят две программы: "Москва. Мечты о космосе" и "Москва. Время первых". На 2020 год придется сразу несколько крупных годовщин в этой сфере.

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