NASA и Boeing сообщили о нештатном выведении на орбиту корабля

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NASA и Boeing объявили о нештатном выведении на орбиту новейшего корабля Starliner. Об этом сообщает РИА Новости.

"У нас нештатный вывод на орбиту. Мы оцениваем ситуацию и оцениваем дальнейшие шаги", – сообщил ведущий трансляции на сайте NASA.

Последнюю разработку отправили на испытательный полет к Международной космической станции (МКС). При этом экипажа на борту нет, только антропоморфный манекен Роузи и около 270 килограммов груза для МКС.

Starliner стартовал с космодрома на мысе Канаверал в 06:36 по местному времени на ракете-носителе Atlas V. Запуск прошел в штатном режиме, через 15 минут корабль отделился от несущей ступени, однако в назначенный момент не включились самостоятельные двигатели "Старлайнера".

На данный момент корабль, как сообщают в NASA, находится на стабильной орбите. За его функционирование отвечают солнечные батареи.

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