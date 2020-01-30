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В мире

15:35

Маск разбогател за час на 2,3 млрд долларов

за рубежом

Фото: AP Photo/John Raoux

На 2,3 миллиарда долларов увеличилось за час состояние Илона Маска. Предприниматель стал еще богаче из-за повышения рыночной капитализации компании Tesla, сообщает РИА Новости.

Цена на акции компании на Нью-Йоркской фондовой бирже выросли на 2,49% до 580,99 доллара, а после еще на 12% до 649 долларов.

По подсчетам специалистов, повышение капитализации Tesla увеличило состояние Маска до 36 миллиардов долларов. Сообщается, что предприниматель является владельцем 22% акций Tesla.

Компания Tesla Motors была основана в 2003 году. Основным видом ее деятельности было производство электромобилей. На сегодняшний день компания создает также батареи и электродвигатели для своих партнеров.

Ранее Илон Маск поделился секретами успеха в бизнесе. По его мнению, самым главным моментом является стремление использовать все возможности, чтобы стать лучше конкурентов.

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