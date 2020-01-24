Илон Маск поделился секретами успеха

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Основатель американских компаний Tesla и SpaceX Илон Маск поделился секретами достижения успеха в бизнесе, сообщает Inc.

"Вы должны принять факт, что можете быть неправы, и поставить перед собой цель – меньше ошибаться", – посоветовал Маск.

Кроме того, он уточнил, что сталкиваться с трудностями приходится даже в самом успешном деле. И чтобы минимизировать последствия неприятностей, по его мнению, важно придерживаться трех принципов:

Находить и использовать все возможности, чтобы стать лучше конкурентов.

Опираться только на справедливую критику, которую стоит искать у близких людей, которые вас хорошо знают.

Окружать себя более компетентными людьми, которые помогут вам развиваться.

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