Илон Маск поделился секретами успеха

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Основатель американских компаний Tesla и SpaceX Илон Маск поделился секретами достижения успеха в бизнесе, сообщает Inc.
"Вы должны принять факт, что можете быть неправы, и поставить перед собой цель – меньше ошибаться", – посоветовал Маск.
Кроме того, он уточнил, что сталкиваться с трудностями приходится даже в самом успешном деле. И чтобы минимизировать последствия неприятностей, по его мнению, важно придерживаться трех принципов:
- Находить и использовать все возможности, чтобы стать лучше конкурентов.
- Опираться только на справедливую критику, которую стоит искать у близких людей, которые вас хорошо знают.
- Окружать себя более компетентными людьми, которые помогут вам развиваться.
Ранее сообщалось, что миллионер Илон Маск назвал
трагедией сверхтяжелую ракету класса SLS, которую разрабатывает NASA для полетов к Луне. Он отметил, что проблема кроется в отсутствии в ней многоразовых элементов.
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