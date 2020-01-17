Маск оценил создаваемую NASA сверхтяжелую ракету SLS

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Основатель SpaceX Илон Маск назвал трагедией сверхтяжелую ракету класса SLS, которую разрабатывает NASA для полетов к Луне.

Он отметил, что проблема кроется в отсутствии в ней многоразовых элементов.



"Это означает, что ракета стоимостью миллиард долларов уничтожается при каждом пуске. Стопроцентная трагедия", – написал Маск в Twitter.

В отличие от SLS, сверхтяжелая ракета Falcon Heavy разработки компании SpaceX имеет многоразовые блоки.

Ракету вывел на орбиту Земли спутник связи Саудовской Аравии Arabsat 6A весной прошлого года. Это первый коммерческий запуск в истории Falcon Heavy. Ракета стартовала с мыса Канаверал. Ускорители и первая ступень также впервые вместе успешно вернулись на Землю.

Ранее глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин назвал заслуги Илона Маска преувеличенными. Он отметил, что скептически высказывался не по поводу деятельности Маска, а по поводу ребячьего восторга этих сект "Свидетелей Илоновы".