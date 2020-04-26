Актриса из России в 10 лет снимется в голливудском сериале

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Российская 10-летняя актриса Марта Тимофеева снимется в американском сериале "Тайное общество мистера Бенедикта", сообщает сайт "Комсомольской правды".

Производством проекта занимаются компании Hulu и 20th Century Fox. В основе сюжета лежит цикл книг английского писателя Трентона Ли Стюарта, пишет портал Deadline.

Сериал расскажет о четырех сиротах, обладающих разными талантами. Детей забирает к себе меценат, который с их помощью планирует выполнить секретную миссию.

Экранизацией займутся режиссеры Мэтт Манфреди и Фил Хэй, известные по работе над фильмами "Битва титанов" и "Призрачный патруль". Съемки начнутся в 2020 году.

Тимофеевой досталась роль Констанс – девочки, пишущей стихи. Актриса получила известность, исполнив роли в сериале "Звоните Ди Каприо!" и фильме "Время первых".

Ранее одну из ролей в фильме "Звездные войны: Последние джедаи" исполнил выходец из Кабардино-Балкарии: 10-летний Темирлан Блаев исполнил роль раба.