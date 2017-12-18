Восьмой эпизод "Звездных войн" не побил рекорд предыдущего по сборам в США

Фото: ТАСС/Zuma/Lucasfilm

Новый эпизод фантастической саги "Звездные войны: последние джедаи" не побил рекорд предыдущего по кассовым сборам в Соединенных Штатах за первые выходные.

При этом картина заняла второе место в истории США, собрав 220 миллионов долларов. Кроме того, доход от фильма за границей составил 230 миллионов долларов. В эту сумму еще не входят сборы в Китае, так показ там запланирован на 5 января, передает РИА Новости.

Самым лучшим стартом в США считается эпизод саги, вышедший в 2015 году. За первый уикенд "Звездные войны: пробуждение силы" собрал более 248 миллионов долларов.

Восьмой эпизод фильма вышел в прокат 15 декабря. Ранее стало известно, что четвертую трилогию фильма снимет компания The Walt Disney Company. С октября 2012 года она владеет компанией Lucasfilm, которой принадлежат права на "Звездные войны". Стоимость сделки составила 4,05 миллиарда долларов.