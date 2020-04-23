Режиссер "Голодных игр" начал работу над приквелом

Фото: кадр из фильма "Голодные игры: Сойка-пересмешница. Часть II"

Киностудия Lionsgate объявила оначинале работы над продолжением франшизы "Голодные игры" – серии фильмов по романам Сьюзен Коллинз.

Как пишет The Hollywood Reporter, компания экранизирует ее новую книгу "Баллада о певчих птицах и змеях" – приквел к "Голодным играм".

Книга должна выйти в свет 19 мая. Фильм будет снимать режиссер предыдущих эпизодов киносаги Фрэнсис Лоренс. Имена актеров пока неизвестны.

В основу сюжета ляжет история Кориолана Сноу еще до того, как он стал тираном. Над сценарием будет работать лауреат премии "Оскар" Майкл Арндт.

Ранее стало известно, что кинокомпания Sony Pictures решила перенести релиз сиквела фильма "Веном" на следующий год.