Фото: кадр из фильма "Форсаж 9"; режиссер – Джастин Лин; производство – Universal Pictures

Фильм "Форсаж 9" получил смешанные отзывы критиков. На данный момент рейтинг киноленты на сайте-агрегаторе Rotten Tomatoes составляет 60%.

Специалисты отметили мастеров по спецэффектам и каскадеров. По словам Алонсо Дуральде, они и монтажеры картины заслуживают золотых звездочек за свою работу. Кроме того, высоко оценили работу оператора Стивена Ф. Уиндона.



При этом некоторым кинокритикам не понравился новый злодей. Они отметили, что Джон Сина выглядит блекло на фоне других героев, а затмить Вина Дизеля у него не получилось.

Легендарная франшиза стартовала в 2001 году. Она рассказывала о нелегальных уличных гонках, а 20 лет спустя превратилась в шпионский боевик, который ждут во всем мире.

В девятой части главный герой ленты Доминик Торретто уходит на покой и воспитывает сына вместе с Летти – любовью всей своей жизни. Но насладиться отдыхом ему не дадут: придется вновь спасать мир и бороться со своим главным врагом.