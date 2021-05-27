В Нью-Йорке выставили на продажу бывшую квартиру Ди Каприо

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На американском сайте компании по обслуживанию недвижимости появилось объявление о продаже бывшей квартиры актера Леонардо Ди Каприо. Об этом сообщает "Газета.ру".

Цена апартаментов площадью чуть более 340 квадратных метров составляет 8,5 миллиона долларов, при этом содержание жилья обойдется в 6,1 тысячи долларов, еще 4,6 тысячи долларов придется платить в качестве ежемесячного налога.

Указано, что квартира находится в районе Гринч-Виллидж. В апартаментах пять комнат, ионизированный душ с витамином С, а также пол с терморефлексотерапией.

Ранее управляющий директор компании "Метриум" Надежда Коркка назвала признаки хозяев, у которых опасно покупать жилье. По мнению риелтора, стоит отказываться от сделки с опекунами или родственниками психически нездоровых собственников, а также с наследниками недвижимости.