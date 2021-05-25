Риелторы объяснили, какое жилье в столице продолжит дорожать

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

В столице жилье продолжает медленно дорожать, однако апартаменты и квартиры в домах рядом с будущими станциями метро и в домах, подпадающих под программу реновации, в ближайшее время могут дорожать наиболее активно. Об этом сообщает РИА Недвижимость со ссылкой на опрошенных экспертов.

"Причин для их снижения точно нет. Причем активнее всего будут дорожать апартаменты на фоне разговоров об их легализации, квартиры в домах рядом с проектируемыми и строящимися станциями метро, а также лоты в попавших под реновацию пятиэтажках", – рассказал руководитель аналитического центра ЦИАН Алексей Попов.

Он выразил мнение, что к концу года цены на апартаменты могут вырасти на 10–12%, а квартиры, попавшие в первую волну программы реновации, могут подорожать на 12–14%.

"Важно понимать, что в таких домах сейчас продается очень мало лотов. Для сравнения, вторичка в целом подорожает на 5–7%", – пояснил Попов.

Управляющий партнер компании "Метриум" Мария Литинецкая сообщила, что активно дорожать будут квартиры в новостройках наиболее востребованных сегментов.

Ранее аналитики консалтинговой компании Knight Frank сообщили, что за год цены на новостройки в старых границах столицы увеличились почти на четверть, тем самым установив новый рекорд – почти 406 тысяч рублей за квадратный метр.

Кроме того, первичное жилье в старых границах за последний квартал увеличилось в цене на 12,6%. Такую динамику в Knight Frank связали с перераспределением структуры предложения. Также на 5% увеличилась доля более дорогой недвижимости бизнес-класса, элитный сегмент остался на уровне 18%, а доля массового жилья сократилась до 42%.

